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В ПФР сообщили о крайнем сроке подачи заявления на детские пособия

В ПФР сообщили о крайнем сроке подачи заявления на детские пособия

| 16 мар 2021 | 21:46

Выплаты на детей до восьми лет, которые утвердил президент России Владимир Путин в 2020 году, можно получить, оформив заявление до конца марта. С таким предупреждением выступил Пенсионный фонд России.

«Российские семьи, воспитывающие детей до 8 лет, могут до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату 5 тыс. рублей в соответствии с указом президента. Согласно регламенту, заявление может подать любой из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее выплаты на детей уже предоставлялись, но счет поменялся или был закрыт, родителям необходимо представить в ПФР заявление с новыми реквизитами», — уточняет на сайте ПФР.

Заявление можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда или направить электронное заявление через портал госуслуг. Однако, если заявление подавалось, то все выплаты уже были выплачены в декабре прошлого года.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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