Радий Хабиров рассказал о повышении выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии

Уфа | 17 мар 2021 | 16:20

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 марта, на своих страницах в социальных сетях анонсировал, что с 1 апреля повышенные выплаты для детей от 3 до 7 лет могут получить более 100 тысяч семей республики.







«50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка примут за базовый размер пособия (5 038, 5 руб.), оно будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если после выплаты базового пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, то выплата увеличится до 75 процентов (7 557,75 руб.). Если достичь регионального прожиточного минимума не удалось и после этого, выплату доведут до 100 процентов (10 077 руб.)», – пояснил руководитель региона.

По словам главы, родители при подаче документов должны подтвердить, что трудоустроены, а в противном случае представить уважительную причину, по которой они не смогли работать.

«Прием документов начнется 1 апреля, подать их можно через Единый портал государственных услуг, а также в отделениях МФЦ и в филиалах ГКУ РЦСПН (по предварительной записи). Консультацию по всем мерам социальной поддержки можно получить по многоканальному телефону 8 (347) 200-80-80 (ежедневно с 8.30 до 17.30, выходные – суббота и воскресенье)», – заключил глава.

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