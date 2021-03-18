В Минтруда Башкирии пояснили, кто сможет получить повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет

| 18 мар 2021 | 15:43

В министерстве семьи, труда и социальной защиты подробно рассказали о том, кто сможет претендовать на повышенную выплату на детей от 3 до 7 лет.







В 2021 году минимальный размер выплаты в Башкирии составляет 5038,5 рублей. Однако, семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи имеют право на получение повышенной выплаты, которая составляет 7557,75 рублей на каждого ребенка. При этом специалисты отмечают, что каждый совершеннолетний член семьи должен быть либо официально трудоустроен, либо получать пенсию или стипендию. Зарплата по договору гражданского-правового характера также считается официальным источником дохода семьи.



Также специалисты отмечают, что есть некоторые исключения, когда семья может не иметь доходов в случаях:

– Семья многодетная и один из родителей не работает и занят воспитанием детей;

– Единственный родитель ухаживает за ребенком (другой родитель умер или признан безвестно отсутствующим);

– Мама или папа в декретном отпуске ухаживают за ребенком до трёх лет;

– Человек ухаживает за инвалидом либо престарелым, достигшим возраста 80 лет;

– Члену семьи меньше 23 лет и он учился в ссузе или вузе;

– Член семьи болел и лечился больше трех месяцев;

– Человек искал работу и стоял на учете в центре занятости;

– Член семьи проходил службу в армии, плюс три месяца после демобилизации;

– Человек отбывал наказание в тюрьме, плюс три месяца после освобождения.

При расчёте пособия будут учитываться не только доходы семьи, но и их имущество. Если в собственности окажется:



– Квартира более 24 кв.м на человека;

– дом жилой площадью более 40 кв.м на каждого члена семьи;

– Машина мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил и моложе пяти лет;

– Трактор;

– Мотоцикл;

– Лодка;

– Нежилое строение;

– Земельный участок не более 50 соток;

– Дача;

–Гараж или машиноместо, в таких случаях будет отказано от назначения повышенной выплаты.









Специалисты уточняют, что можно владеть имуществом из каждой графы. То есть иметь и дом, и квартиру, и дачу, и лодку, и машину. Главное, не выходить за прописанные лимиты. Квартира, дом или земельный участок не будут считаться, если семья получила их как социальную поддержку многодетной семье. Также допускается две машины, мотоцикла или трактора, если семья многодетная или в ней есть человек с инвалидностью, или транспортное средство выдали как меру соцподдержки.



Подать заявление на повышенную выплату детского пособия можно с 1 апреля 2021 года. Для этого достаточно обратиться в любое отделение МФЦ, обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства по предварительной записи, или через портал «Госуслуги». Также действует телефон «горячей линии» по которому можно задать все интересующие вопросы 8 (347) 200-80-80. Звонки принимаются в будни дни с 8.30 до 17.30.

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