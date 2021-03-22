Московские специалисты помогут улучшить транспорт в Башкирии

Уфа | 22 мар 2021 | 11:31

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика переймет опыт Москвы в организации транспорта. Об этом он рассказал на оперативном совещании в правительстве.







«Мне удалось пообщаться с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта Максимом Ликсутовым. Пообщался с человеком и с нимбом ушел, осененный. Настолько интересно, послушал я, как Москва движется в части организации транспорта», – отметил Хабиров.



По словам руководителя региона, в Башкирию приедут специалисты из Москвы, которые смогут подготовить рекомендации для республики.





«У департамента транспорта есть институт «Мостранспроект». Мы договорились, что к нам приедут специалисты этого института, и оценят нашу транспортную схему. Прежде всего, Уфы это касается. Надо учиться нам, а уж у Москвы можно точно чему-то поучиться», – сказал глава Башкирии.

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Радий Хабиров подметил, что заммэра Москвы оценил некоторые достижения республики – главе Башкирии было очень приятно это слышать. В частности, Ликсутов оценил транспортную карту «Алга».