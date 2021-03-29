Башкортостанстат сообщил о повышении среднемесячной зарплаты в январе у жителей республики

| 29 мар 2021 | 14:21

В начале года в республике выросла среднемесячная зарплата. Об этом сообщили специалисты Башкортостанстата. Средний размер зарплаты в январе 2021 года составил 37 563 рубля. Этот показатель выше января 2020 года на 5,4%.







Однако, как отмечают эксперты, что касается реальной заработной платы, она увеличилась всего на 0,2%. Самая высокая зарплата – у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, – 61 тысяча рублей. Меньше всего зарабатывают в сельском хозяйстве – 25 тысяч рублей.

Среднесписочная численность (ССЧ) работников – количество сотрудников предприятий за определенный период времени с учетом текучки – составила 1 миллион 46 тысяч человек. 24,9% трудятся в сфере промышленности. В торговле задействованы 13,9% от общего числа. Еще 11,3% работают в сфере образования. 9,9% заняты в здравоохранении.

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