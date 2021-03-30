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В Башкортостане семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на частный дом

В Башкортостане семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на частный дом

| 30 мар 2021 | 19:23

О возможности получить поддержку при строительстве индивидуального жилого дома сообщил Минфин России. Поддержка предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда».

Изменения предполагается внести в программу семейной ипотеки под 6 процентов годовых. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилого дома или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

На льготную ипотеку со ставкой 6 процентов могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Напомним, что проработать вопросы предоставления льготной ипотеки семьям с двумя и более детьми поручил правительству Президент России Владимир Путин. В данный момент также рассматривается возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Льготные ипотечные программы будут реализованы в 2021–2024 годах.

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Источник: gtrk.tv

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