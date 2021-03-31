В Татышлинском районе приступили к благоустройству местного пруда

Татышлинский район | 31 мар 2021 | 09:16

В Татышлинском районе Башкирии обустраивают пруд, созданный на реке Бармыш. В январе в селе Верхние Татышлы начались строительные работы по благоустройству пруда. Сметная стоимость проекта – 9118,9 тысячи рублей.



Здесь подразумевается обустройство проезжей части, стоянок для автомобилей с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, по периметру пруда запланировано устройство тротуара.



Сегодня уже снят и вывезен растительный грунт, завезена отсыпка для проезжей части, стоянок и тротуаров. Завершить строительные работы планируется в октябре этого года.



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