В России изменились правила выплаты максимального пособия по безработице

| 31 мар 2021 | 16:13

Правительство опубликовало постановление, по которому меняются правила выплаты пособия по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся в первую очередь тех, кто остался без работы по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия.







По действующим правилам пособие назначается с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% заработка (но не более 12 130 рублей), а вторые три месяца — 60% заработка (но не более 5000 рублей). Однако сокращенные сотрудники первые три месяца получают не пособие, а среднюю зарплату по прошлому месту работы, а потом уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере — первые три месяца безработности прошли. Теперь эта коллизия будет устранена.

— Обновленные правила коснутся беременных женщин, которые остались без работы: если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок, — сообщается на сайте правительства. — Изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы.

В марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 до 12 130 рублей. Сначала — на период распространения коронавируса, но позже было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. Минимальное пособие составляет 1500 рублей.



Сегодня также стало известно, что до 31 июля 2021 года продлили удаленную постановку на учет в центры занятости. Окончательное решение — использовать или нет такой порядок — будет приниматься в каждом регионе отдельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Читайте также: В Башкортостане семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на частный дом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram