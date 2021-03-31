В Башкортостан вернулся контрольный пакет акций БСК

Уфа | 31 мар 2021 | 18:26

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсети, что контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК) вернулся в собственность региона и власти республики намерены модернизировать завод, а не выкачивать из него «последние соки».







Напомним, после решения Арбитражного суда РБ в декабре прошлого года, акции «Башкирской содовой компании» находились на балансе Росимущества.



В среду глава государства Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что 38 процентов акций Башкирской содовой компании переходят в собственность Башкирии, а 11,7 процентов в управление структурам, которые находятся под контролем республики.





- Сегодня очень важный день для нас – жителей Башкортостана. Президент поручил вернуть республике 38,3 процента акций компании, а еще 11,7 процента акций + 1 акцию передать в доверительное управление. Таким образом, Башкортостан получит контрольный пакет акций БСКЮ – сообщил глава региона в соцсетях.

- То есть результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей, обычных жителей нашей республики, на решение их социальных вопросов, - заявил г-н Хабиров. - У нас появляется возможность организовать работу таким образом, чтобы не выкачивать из предприятия последние соки, а обеспечить его модернизацию и решать накопившиеся за десятилетия экологические проблемы.

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Он отметил, что БСК будет самым крупным предприятием, которым сможет управлять республика.Он подчеркнул, что лично для него передача акций компании Башкирии стала особой ответственностью, доверием президента и жителей региона.