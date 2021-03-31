ПФР разъяснил, у кого с 1 апреля вырастет пенсия

| 31 мар 2021 | 21:12

С начала апреля в России, помимо социальных пенсий, выплаты проиндексируют некоторым военнослужащим. А также летчикам и участникам Второй мировой войны.







«Одновременно с социальными индексируются пенсии, в том числе: участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей. Индексация коснется граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, а также работников летно-испытательного состава», — говорится в сообщении «Парламентской газеты» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Соответствующее постановление утвердили в правительстве РФ. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Это решение затронет более 3,9 миллиона человек, указывалось в документе, который приводит RT.





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Фото: newsbash.ru