Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России будет увеличен

| 31 мар 2021 | 21:35

Минимальный размер оплаты труда россиян в следующем году вырастет на 4,7%, а еще через год — на 5,8%. Об этом на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021—2023 годы заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.







«Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022—2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%», — приводит слова Голиковой ТАСС. Вице-премьер подчеркнула, что эти цифры являются предварительными.



По словам Голиковой, окончательные показатели минимального размера оплаты труда будут определены позже. Они зависят от ситуации в экономике страны.

Ранее сообщалось о том, что в России изменились правила выплаты максимального пособия по безработице.





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Фото: newsbash.ru