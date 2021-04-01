В Башкортостане начался прием заявлений на повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет

| 01 апр 2021 | 10:02

С 1 апреля нынешнего года в Башкортостане стартовал прием документов на назначение повышенных выплат на детей от трех до семи лет.







Жители могут обратиться с заявлением через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ, либо через учреждения соцподдержки населения. Как сообщили в пресс-центре Министерства труда республики, обращаться за помощью необходимо по предварительной записи, а в отделах МФЦ родителям помогут подать заявку на веб-сайте муниципальных услуг в секторе информирования и ожидания.

Отмечается, что форма обращения достаточно большая. Гражданам нужно заполнить все необходимые поля для дальнейшей обработки информации. На официальном портале ведомства размещена пошаговая инструкция по заполнению заявления. Помимо этого, родители самостоятельно могут определить право семьи на получение каждый месяц выплаты воспользовавшись интерактивным консультантом.





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