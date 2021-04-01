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В России утвердили новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет

В России утвердили новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет

| 01 апр 2021 | 21:06

Правительство России утвердило изменения в выплатах на детей с 3 до 7 лет. Теперь сумма будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Новые правила начинают действовать с 1 апреля.

«В соответствии с указом Президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», — говорится на сайте кабмина.


Кроме этого, теперь при выплате пособия будут учитывать детей-студентов до 23 лет, если они обучаются очно и находятся на содержании родителей. С 1 апреля выплату можно будет получить не только на родных детей, но и на находящихся под опекой. В состав получателей льготы войдут также семьи, в которых есть инвалиды.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане начался прием заявлений на повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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