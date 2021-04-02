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В Уфе инвестор вложит более 27 млрд рублей на модернизацию трамвайных сетей

В Уфе инвестор вложит более 27 млрд рублей на модернизацию трамвайных сетей

Уфа | 02 апр 2021 | 10:24

Правительство Башкирии заключило контракт о сотрудничестве с компанией «Синара ГТР Уфа». По договору инвестор вложит более 27 млрд рублей в усовершенствование транспортной сети.

Согласно проекту будут реконструированы имеющиеся депо и остановки, обновлены составы, созданы полосы, которые соединят южную и северную части Уфы. Необходимо подчеркнуть, что это соглашение стало первым, подпавшим под новый закон о СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений). Данная инициатива защищает инвесторов от изменений в правовом поле и способствует возвращению части средств.


— Транспортная доступность объектов и мобильность жителей являются важными показателями качества жизни. Уровень развития транспорта определяет дальнейшие перспективы и темпы развития столицы, а часто и всего региона. Мы обладаем широким кругом полномочий и готовы воплотить комплексный подход к вопросу усовершенствования транспортной системы Уфы. Подписание СЗПК, несомненно, является принципиальным шагом этого пути, — подчеркнул Евгений Васильев, генеральный директор «Синара ГТР Уфа».
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Источник: proural.info

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