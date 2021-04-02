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"Сельские" надбавки к пенсиям сохранятся независимо от места жительства

"Сельские" надбавки к пенсиям сохранятся независимо от места жительства

| 02 апр 2021 | 20:52

Совет Государственной Думы 5 апреля рассмотрит законопроект, в соответствии с которым пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии независимо от места жительства

В настоящее время при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается.

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, такая несправедливость будет устранена.

«Для Государственной Думы поддержка села, сельских тружеников - приоритет», - отметил Вячеслав Володин, напомнив, что «сельские» надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с Президентом.

«Президент поддержал наше предложение и поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения, - сказал Вячеслав Володин. - Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта».

Вячеслав Володин подчеркнул, что Государственная Дума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке.

Напомним, Президент по итогам встречи с лидерами думских фракций, состоявшейся 17 февраля, поручил Правительству совместно с Государственной Думой рассмотреть вопрос о сохранении «сельских» надбавок к пенсионерам независимо от места жительства.

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Источник: Пресс-служба Государственной Думы

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