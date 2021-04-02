Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Из Уфы в Кумертау начал курсировать экспресс-поезд

Из Уфы в Кумертау начал курсировать экспресс-поезд

Из Уфы в Кумертау начал курсировать экспресс-поезд

| 02 апр 2021 | 21:00

Со второго апреля в Башкирии запустили новый железнодорожный маршрут. Поезд «Орлан» будет двигаться в направлении из Уфы в Кумертау со скоростью 120 километров в час.

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил, что новые экспрессы появятся и в западном направлении. В будущем можно будет с комфортом добираться из Уфы в Приютово на поезде «Ласточка» и в сторону Белорецка на экспрессе.

— Все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда. Работаем мы и в плане пассажирских перевозок в черте уфимской агломерации, — отметил глава республики.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: