Из Уфы в Кумертау начал курсировать экспресс-поезд

| 02 апр 2021 | 21:00

Со второго апреля в Башкирии запустили новый железнодорожный маршрут. Поезд «Орлан» будет двигаться в направлении из Уфы в Кумертау со скоростью 120 километров в час.



Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил, что новые экспрессы появятся и в западном направлении. В будущем можно будет с комфортом добираться из Уфы в Приютово на поезде «Ласточка» и в сторону Белорецка на экспрессе.



— Все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда. Работаем мы и в плане пассажирских перевозок в черте уфимской агломерации, — отметил глава республики.

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