Из Уфы в Кумертау начал курсировать экспресс-поезд
| 02 апр 2021 | 21:00
Со второго апреля в Башкирии запустили новый железнодорожный маршрут. Поезд «Орлан» будет двигаться в направлении из Уфы в Кумертау со скоростью 120 километров в час.
Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил, что новые экспрессы появятся и в западном направлении. В будущем можно будет с комфортом добираться из Уфы в Приютово на поезде «Ласточка» и в сторону Белорецка на экспрессе.
— Все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда. Работаем мы и в плане пассажирских перевозок в черте уфимской агломерации, — отметил глава республики.