До конца года 2021 года все школы Башкирии подключат к интернету

| 06 апр 2021 | 10:17

В 2021 году в Башкирии ко всемирной паутине подключат 316 оставшихся школ. Об этом на заседании президиума правительства республики сообщил премьер-министр Андрей Назаров.







Так, в городах республики в школы проведут интернет скоростью 100 Мбит/с, а в селах и поселках городского типа – 50 Мбит/с. Андрей Назаров отметил, что с началом пандемии в прошлом году вскрылась острая необходимость подключения к интернету школ и других социально важных учреждений.

- А ключевым фактором повышения качества образования является доступ к качественному образовательному контенту. Для этих целей как раз необходимо системное обеспечение широкополосного доступа интернета как в школах, так и в домах жителей, - отметил он.

При этом в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы оснащаются цифровым оборудованием – в один комплект входят 28 ноутбуков и одно МФУ. В 2021 году новую технику получат 205 образовательных организаций.





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