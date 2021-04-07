В Стерлитамакском районе построят комплекс по сжижению природного газа

Стерлитамакский район | 07 апр 2021 | 09:21

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече в Доме Республики 6 апреля обсудил с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе проект строительства современного комплекса по сжижению природного газа в Стерлитамакском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







К строительству первой очереди комплекса планируется приступить уже в этом году. Общий объём инвестиций составит 1,9 млрд рублей. Сжиженный природный газ, в частности, будет использоваться в качестве моторного топлива на грузовом автомобильном и железнодорожном транспорте предприятий Башкирии.





«Безусловно, мы очень заинтересованы в таком современном производстве, это первый столь масштабный проект подобного рода в Башкортостане», - сказал глава республики.

Радий Хабиров пригласил руководство компании на заседание «Инвестчаса» для обсуждения мер господдержки проекта и дорожной карты его реализации.

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