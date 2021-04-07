В Башкирии повысили стоимость посещения природных парков

| 07 апр 2021 | 20:13

В Республике Башкортостан возросла стоимость посещения особо охраняемых территорий. Постановление, которое подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, сегодня размещено на сайте правовой информации. Оно касается особо охраняемых территорий республиканского значения. Вход повысится от 70 до 100 рублей на человека.







Чтобы посетить «Зилим», «Мурадымовское ущелье», «Иремель» придется заплатить 200 рублей, а за отдых в парках «Кандры-Куль», «Аслы-Куль» - 250 рублей.



Цена посещения других особо охраняемых территорий повысится на 70 рублей. Таким образом, стоимость посещения составит 150 рублей.





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Фото: muradym.ru