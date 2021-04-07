Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии повысили стоимость посещения природных парков

В Башкирии повысили стоимость посещения природных парков

В Башкирии повысили стоимость посещения природных парков

| 07 апр 2021 | 20:13

В Республике Башкортостан возросла стоимость посещения особо охраняемых территорий. Постановление, которое подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, сегодня размещено на сайте правовой информации. Оно касается особо охраняемых территорий республиканского значения. Вход повысится от 70 до 100 рублей на человека.

Чтобы посетить «Зилим», «Мурадымовское ущелье», «Иремель» придется заплатить 200 рублей, а за отдых в парках «Кандры-Куль», «Аслы-Куль» - 250 рублей. 

Цена посещения других особо охраняемых территорий повысится на 70 рублей. Таким образом, стоимость посещения составит 150 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: muradym.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: