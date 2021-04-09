В Хайбуллинском районе хотят построить бассейн за 31 млн рублей

Хайбуллинский район | 09 апр 2021 | 12:40

В селе Акъяр Хайбуллинского района построят бассейн. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Начальная цена контракта — 31,1 млн рублей.







Средства выделят из бюджета республики. Работы должны закончить в августе 2021 года.



На основные работы направлено 21,1 млн рублей, на наружные сети, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения пойдут остальные средства.

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Предварительная площадь застройки составляет 779 кв. метров. На первом этаже должны быть предусмотрены кабинеты, гардероб, комната инструкторов, тренеров, и персонала, раздевальные с санузлами, душевые. Бассейн планируется размером 25*8,5 глубиной 1,2-1,8 метров.