В Хайбуллинском районе хотят построить бассейн за 31 млн рублей

В селе Акъяр Хайбуллинского района построят бассейн. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Начальная цена контракта — 31,1 млн рублей.
Средства выделят из бюджета республики. Работы должны закончить в августе 2021 года.
На основные работы направлено 21,1 млн рублей, на наружные сети, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения пойдут остальные средства.
Предварительная площадь застройки составляет 779 кв. метров. На первом этаже должны быть предусмотрены кабинеты, гардероб, комната инструкторов, тренеров, и персонала, раздевальные с санузлами, душевые. Бассейн планируется размером 25*8,5 глубиной 1,2-1,8 метров.