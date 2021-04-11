В Уфе определились с местом строительства студенческого кампуса

Уфа | 11 апр 2021 | 10:25

В Уфе определились с местом студенческого кампуса. Об этом накануне, 10 апреля, сообщили власти Башкирии. Радий Хабиров вместе с членами правительства республики и архитекторами-планировщиками ознакомились с проектом. Кампус появится на южном склоне реки Белой возле Башкирского государственного университета. Раньше там был известный на весь Советский Союз завод имени Кирова.







Создать кампус планируют в рамках формирования в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. По словам архитекторов, на площади 5 га разместят комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса соединят пешеходными и велосипедными дорожками, а также оборудуют спуск к набережной реки Белой.





— Изначально мы планировали разместить его на территории возле микрорайона «Дёма-10». Но после общения с ректорами вузов и экспертами из республиканского Института развития городов пришли к выводу, что кампус должен быть ближе к центру города и основным учебным корпусам. На площадке над южным склоном Белой очень удобная территория, рядом сразу четыре наших вуза — БашГУ, УГАТУ, БГМУ и БГПУ. Здесь на свободной территории уже можно начинать стройку, — сказал Радий Хабиров.

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Фото: glavarb.ru