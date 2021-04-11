В Уфе определились с местом строительства студенческого кампуса
Уфа | 11 апр 2021 | 10:25
В Уфе определились с местом студенческого кампуса. Об этом накануне, 10 апреля, сообщили власти Башкирии. Радий Хабиров вместе с членами правительства республики и архитекторами-планировщиками ознакомились с проектом. Кампус появится на южном склоне реки Белой возле Башкирского государственного университета. Раньше там был известный на весь Советский Союз завод имени Кирова.
Создать кампус планируют в рамках формирования в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. По словам архитекторов, на площади 5 га разместят комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса соединят пешеходными и велосипедными дорожками, а также оборудуют спуск к набережной реки Белой.
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