В России изменили правила использования материнского капитала
| 11 апр 2021 | 17:55
Женщины, которые ранее направили материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Приказ начинает действовать с 11 апреля.
«Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям», — объяснили в Минтруда «Российской газете». Если эти средства не были использованы, то они находились на счете в Пенсионном фонде.
Сейчас матерям дается шесть месяцев со дня возврата средств на счет в ПФР, чтобы принять решение о том, как ими распорядиться и написать заявление. Если женщина в течение шести месяцев не примет решения, то она может снова обратиться в ПФР и попросить продлить срок. Но такая возможность предоставляется один раз. Если она этого не сделает, то средства пойдут на накопительную пенсию. Это произойдёт в течение 3-х месяцев после истечения полугодового срока, который был установлен для перевода материнского капитала на другие цели.
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