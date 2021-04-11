В России изменили правила использования материнского капитала

| 11 апр 2021 | 17:55

Женщины, которые ранее направили материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Приказ начинает действовать с 11 апреля.







«Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям», — объяснили в Минтруда «Российской газете». Если эти средства не были использованы, то они находились на счете в Пенсионном фонде.

Сейчас матерям дается шесть месяцев со дня возврата средств на счет в ПФР, чтобы принять решение о том, как ими распорядиться и написать заявление. Если женщина в течение шести месяцев не примет решения, то она может снова обратиться в ПФР и попросить продлить срок. Но такая возможность предоставляется один раз. Если она этого не сделает, то средства пойдут на накопительную пенсию. Это произойдёт в течение 3-х месяцев после истечения полугодового срока, который был установлен для перевода материнского капитала на другие цели.

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Фото: newsbash.ru

В Минтруде РФ ранее сообщали, что россияне, которые претендуют на получение выплат на первого и второго малыша до 3-х лет, смогут не предоставлять документы о доходах членов семьи. Они будут получены через взаимодействие с ФНС. Кроме того, появилась информация, что получателям маткапитала планируют разрешить рефинансировать ипотеку.