Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно

| 11 апр 2021 | 18:12

С этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию мамы четверых детей, рожденные в 1965 году. Об этом рассказали в московском отделении Пенсионного фонда России.







«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», — передает «Российская газета». Также в ПФР сообщили, что с 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.



При этом женщины, которые имеют пять и более детей, будут выходить на пенсию в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет.

Кроме того, досрочная пенсия положена россиянам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера имеют право досрочно выйти на пенсию на 5 лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет.



Также в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока, кроме того, претендовать на досрочную пенсию могут и опекуны инвалидов с детства.









Ранее стало известно, что досрочно выйти на пенсию могут педагоги, врачи, а также работники, условия труда которых признаны вредными и опасными, шахтеры, горняки, спасатели и водители общественного транспорта. Партия «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект о понижении пенсионного возраста. Лидер организации Сергей Миронов пояснил, что женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.





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Фото: newsbash.ru