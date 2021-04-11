Стало известно, как выгодно погасить ипотеку

| 11 апр 2021 | 18:28

Чтобы погасить ипотеку быстро и без огромных переплат необходимо выплачивать часть средств досрочно. При всем этом прибыльнее всего понизить ипотечный платеж, а не срок ипотеки. Об этом рассказала URA.RU замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.







«Расчеты показывают, что оптимальный срок ипотечного кредита — семь лет. Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита», — сообщила Решетникова.

Она подчеркнула, что уже с первых месяцев после покупки квартиры нужно браться за досрочное погашение ипотеки, чтобы сохранить баланс между суммой переплаты по процентам и долга. Однако, решение, как лучше раньше срока гасить ипотеку, принимается индивидуально. Кроме того, можно оставить платеж прежним, но уменьшить срок займа, переплата в любом случае уменьшится, об этом объяснила URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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«Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет, и вы можете уменьшить платеж и будете платить не 30 тысяч рублей, а 28 тысяч, но срок тот, который у вас оставался. Или вы можете уменьшить срок, а сумма ежемесячного платежа останется та же самая. У вас и так, и так получается выгода, вы выбираете, исходя из своих предпочтений», — рассказала Радченко.Помимо этого она сообщила, что ипотеку можно рефинансировать. На сегодняшний день, если кредит взят под 12 процентов годовых, его можно уменьшить до 8,5 %.

До этого появилась информация, что после отмены льготной ипотеки переплата может вырасти на 40 процентов. Итоговая стоимость кредита при всем этом поднимется на 13 процентов.





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Фото: newsbash.ru