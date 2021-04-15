В Башкирии бензин вновь бьет рекорды стоимости

| 15 апр 2021 | 12:37

Эксперты Башстата сообщили об очередном подорожании топлива. В марте, по их данным, цены выросли на 0,83%. Ощутимее всего поднялась стоимость бензина марки АИ-98. На сегодняшний день водителям приходится платить 53,2 рубля за литр. За месяц цена выросла на 1%, а с декабря — на 2,3%.







Также значительно выросла стоимость бензина марки АИ-95. На заправках литр топлива стоит 46,71 рубль. Рост цены за месяц равен 0,7%, по сравнению с концом 2020 года — 1,8%. Подорожание также коснулось марки АИ-92. Так, теперь литр топлива стоит 44,78%. За месяц цена увеличилась на 0,8%, с декабря — на 2%.

Эксперты отмечают, что такое стремительное повышение цен не коснулось дизельного топлива. В частности, в регионе за литр дизеля водители отдают 48,08 рублей. За месяц он подорожал всего на 0,1%, а за квартал — на 0,5%.





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