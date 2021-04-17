В Башкирии журналисты могут получить гранты в размере 100 тысяч рублей
| 17 апр 2021 | 19:02
Журналисты Башкирии могут участвовать в конкурсе на гранты размером 100 тысяч рублей. Об этом на встрече с представителями национальных СМИ 16-17 апреля в Гафурийском районе сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«На эти средства кто-то обновит сайт, предложит новые программы или другие творческие проекты, - подчеркнул Радий Хабиров. - Получить грант смогут как молодые журналисты, так и их опытные коллеги».
В конкурсе на грант смогут участвовать теле- и радиостудии, редакции республиканских, районных и городских печатных изданий Башкирии, творческие работники телерадиокомпаний, газет и журналов. На грант можно будет создать проект по сохранению и развитию родных языков в интернет-ресурсах, развить жанр подкастов и обучить журналистов для работы в современной мультимедийной среде.
Из республиканского бюджета на эти цели выделят сто грантов по сто тысяч рублей, всего потребуется 10 млн. рублей. Распределение начнётся с сентября этого года.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов лично поздравить ветеранов с Днем Победы.