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В Башкирии журналисты могут получить гранты в размере 100 тысяч рублей

В Башкирии журналисты могут получить гранты в размере 100 тысяч рублей

| 17 апр 2021 | 19:02

Журналисты Башкирии могут участвовать в конкурсе на гранты размером 100 тысяч рублей. Об этом на встрече с представителями национальных СМИ 16-17 апреля в Гафурийском районе сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«На эти средства кто-то обновит сайт, предложит новые программы или другие творческие проекты, - подчеркнул Радий Хабиров. - Получить грант смогут как молодые журналисты, так и их опытные коллеги».

В конкурсе на грант смогут участвовать теле- и радиостудии, редакции республиканских, районных и городских печатных изданий Башкирии, творческие работники телерадиокомпаний, газет и журналов. На грант можно будет создать проект по сохранению и развитию родных языков в интернет-ресурсах, развить жанр подкастов и обучить журналистов для работы в современной мультимедийной среде.

Из республиканского бюджета на эти цели выделят сто грантов по сто тысяч рублей, всего потребуется 10 млн. рублей. Распределение начнётся с сентября этого года.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов лично поздравить ветеранов с Днем Победы.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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