В 2023 году в Уфе планируют отремонтировать здание Дома печати

Уфа | 17 апр 2021 | 19:07

Здание Дома печати в Уфе планируется отремонтировать в 2023 году. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на форуме национальных СМИ «Медиайыйын», который проходит 16-17 апреля в Гафурийском районе республики.







С момента постройки здания в 1973 году серьезные работы по реконструкции и ремонту здания не проводились.



На ремонт фасада и внутренних помещений потребуется от 60 до 100 млн рублей.

«Для любого сообщества есть сакральное место. Для журналистов это Дом печати. По нему решений было много решений. Его хотели «тяпнуть» и понастроить «свечек». «Тяпнуть» мы не дадим. Часть земли под инвестиционные проекты можно отдать, а здание сохраним. Проектные работы следует провести в 2022 году», — сказал Радий Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии журналисты могут получить гранты в размере 100 тысяч рублей.

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