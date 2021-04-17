В Башкирии журналистам госСМИ обещают поднять зарплаты в 2022 году

| 17 апр 2021 | 19:17

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал на 25% поднять зарплату журналистам издательского дома «Башкортостан», который объединяет все государственные печатные СМИ. В следующем, 2022 году на эти цели из бюджета выделят дополнительное финансирование – 74 млн рублей.







Об этом руководитель сказал на форуме национальных СМИ «Медиайыйын». Мероприятие проходило в Гафурийском районе 16 и 17 апреля, пишет «Башинформ».



На том же форуме Хабиров сообщил, что Дом печати в Уфе будет отремонтирован в 2023 году. Здание было построено в 1973 году и требует реставрации. На ремонт фасада и внутренних помещений потребуется от 60 до 100 млн рублей.



Кроме того в республике журналисты могут получить гранты в размере 100 тысяч рублей.





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