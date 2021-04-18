В Гафурийском районе Башкирии появится бассейн под открытым небом

Гафурийский район | 18 апр 2021 | 10:38

До конца 2021 года в санатории «Красноусольск» планируют завершить строительство круглогодичного бассейна под открытым небом, где будут зоны отдыха и для детей, и для взрослых. Кроме того, здесь начали выпускать сувениры, в том числе и медовую продукцию. Глава региона высоко оценил труды руководства санатория, заявив, что здравница выходит из пандемии окрепшим.







Пресс-служба правительства Башкирии сообщает, что директор санатория Евгений Волков в ходе рабочей поездки в здравницу Радия Хабирова рассказал о том, как «Красноусольск» пережил пандемию.



По его словам, с мая 2020 года учреждение работало в качестве обсерватора для вахтовиков. За это время через карантин прошли более 4,3 тысяч человек.

– Мы создали для наших гостей максимум комфорта, не забывали даже поздравлять именинников с днём рождения, – рассказал г-н Волков. – В последнее время запустили собственное производство сувенирной, в том числе фирменной медовой продукции.

Он также сообщил о планах санатория. Так, к концу 2021 года в «Красноусольске» планируют завершить строительство всесезонного бассейна под открытым небом с зонами для взрослых и детей. В будущем здесь также планируют построить новую гостиницу и горнолыжную трассу.



Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что ему всегда нравился санаторий «Красноусольск». Он отметил, что в прошлом году благодаря тому, что здесь открыли обсерватор, санаторий продолжал полноценно работать, а прибыль за это время увеличилась в два с лишним раза – до 50,7 миллионов рублей.









– Самое главное, что сохранили коллектив. «Красноусольск» выходит из пандемийного периода сильным и готовым к новым проектам, - заявил руководитель региона. - Учитывая, что очень много людей переболело COVID-19, в санатории разработали реабилитационные программы. Поэтому сейчас мы вместе начинаем оздоровление наших жителей.

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