Стала известна средняя стоимость квадратного метра жилья в городах и районах Башкирии

| 19 апр 2021 | 14:58

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики на второй квартал текущего года. Соответствующий приказ 19 апреля был опубликован на портале правовой информации.







Согласно документу, средняя цена квадратного метра жилого помещения в городских округах и поселениях составила 48 687 рублей, а в муниципальных районах – 41 384 рублей.



Ежеквартальное определение стоимости одного «квадрата» необходимо для расчета размера субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.



Накануне Башкортостанстат опубликовал данные по миграции населения за январь 2021 года.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram