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Стала известна средняя стоимость квадратного метра жилья в городах и районах Башкирии

Стала известна средняя стоимость квадратного метра жилья в городах и районах Башкирии

| 19 апр 2021 | 14:58

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики на второй квартал текущего года. Соответствующий приказ 19 апреля был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, средняя цена квадратного метра жилого помещения в городских округах и поселениях составила 48 687 рублей, а в муниципальных районах – 41 384 рублей.

Ежеквартальное определение стоимости одного «квадрата» необходимо для расчета размера субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Накануне Башкортостанстат опубликовал данные по миграции населения за январь 2021 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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