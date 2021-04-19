В Башкирии при реализации национальных проектов за год выявили более 250 нарушений

| 19 апр 2021 | 22:52

Глава республики отметил, что в 2021 году на реализацию нацпроектов предусмотрели 26,5 млрд рублей, из них 18,2 млрд – из федерального бюджета.



– Каждый квартал мы отчитываемся перед полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе. К сожалению, нарушения при реализации нацпроектов существуют. Особенно это касается национального проекта «Демография», – сказал Глава Башкортостана. – Прошу по итогам заседания выработать дополнительные меры по предупреждению и пресечению таких правонарушений.









Руководитель республики также отметил, что по итогам января 2021 года Башкортостан занял первое место в медиарейтинге по упоминаемости регионов России в контексте реализации нацпроектов.

– Мы довольно эффективно и подробно информируем наших жителей о том, какие объекты мы строим и какие мероприятия реализуем в рамках национальных проектов, – подчеркнул Радий Хабиров.

– До сих пор не введены в эксплуатацию детские сады, построенные в селе Кабаково Кармаскалинского района, селе Зубово Уфимского района и микрорайоне 7Б в Стерлитамаке, – сказал прокурор. – Выявили факты приёмки и оплаты невыполненных объёмов работ на многомиллионные суммы при строительстве школы на 1 225 мест в микрорайоне № 5 в Стерлитамаке, а также школ в Дёмском районе Уфы и селе Прибельский Кармаскалинского района. По итогам проверки возбудили уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств.

Как отметил прокурор Башкортостана Владимир Ведерников, в 2020 году надзорное ведомство выявило более 250 нарушений закона в сфере реализации национальных и федеральных проектов, возбуждено семь уголовных дел.

В Зилаирском районе выявили факт поставки в 2019 году современного оборудования, мебели и цифровой техники, которые не использовались для обучения школьников, поскольку не разработали соответствующую программу обучения, а учителя не обладали необходимыми навыками.

– Соблюдение законности при реализации национальных проектов – наша общая задача, которую должны соблюдать все – от руководителей органов власти до непосредственных исполнителей, – резюмировал Владимир Ведерников.









Радий Хабиров остался недоволен работой профильных ведомств, отвечающих за реализацию этих нацпроектов. Руководитель региона поручил Премьер-министру Правительства Башкортостана Андрею Назарову подробно разобрать каждое нарушение и принять меры к исправлению ситуации.





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Фото: glavarb.ru