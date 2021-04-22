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В Уфе подорожал проезд на двух популярных маршрутах

В Уфе подорожал проезд на двух популярных маршрутах

Уфа | 22 апр 2021 | 09:29

В Уфе с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда на маршрутах двух автобусов. Об этом сообщили в «Уфагортрансе».

Теперь дороже будет ездить на маршрутках № 272 Уфимский ДОК — Телецентр и № 298 Уфимский ДОК — «Мега-Уфа».

— Стоимость проезда на маршруте № 272 по карте «Алга» будет составлять 23 рубля, при оплате проезда иными способами — 25 рублей, — сообщили в организации.

В маршрутке № 298 по карте «Алга» проезд составит 25 рублей, а при оплате наличкой или банковской картой — 30 рублей. Стоимость проезда до конечной остановки «СТЦ «Мега-Уфа» по карте «Алга» повысилась до 25 рублей, а при оплате наличными или банковской картой — до 35 рублей.

В «Уфагортрансе» корреспонденту пояснили, что эти перевозчики ездят по нерегулируемым тарифам.

— Они имеют право повышать стоимость проезда, когда хотят и на сколько хотят, согласно законодательству, — сообщили в организации.
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Фото: pixabay

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