В Кигинском районе в птицеводческий комплекс инвестируют 270 млн рублей

Кигинский район | 22 апр 2021 | 09:48

В социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о приоритетном проекте из Кигинского района. Там инвестор вложит 270 миллионов рублей в птицеводческий комплекс.







Деньги направят на строительство птичников, зерноочистительного комплекса с сушилкой – это новые рабочие места. На полной мощности производство должно выпускать 414 тонн мяса и 15,5 миллионов яиц в год. Кроме того, как отметил Радий Хабиров, для фабрики было выбрано экологически чистое место – гарантия качественной продукции. В данный момент организация закупила новую технику на 130 миллионов рублей, а также семена и удобрения.

— Вот такие у нас дела. Поэтому вновь и вновь говорю: все, кто хочет инвестировать в экономику Башкортостана, добро пожаловать к нам на «Инвестчас». Мы сформируем лучшие меры поддержки и поддержим на всех уровнях. Мой маленький совет – начните с бизнес-шерифа в вашем районе, — заключил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: с личной страницы Радия Хабирова