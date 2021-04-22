В Кигинском районе в птицеводческий комплекс инвестируют 270 млн рублей
Кигинский район | 22 апр 2021 | 09:48
В социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о приоритетном проекте из Кигинского района. Там инвестор вложит 270 миллионов рублей в птицеводческий комплекс.
Деньги направят на строительство птичников, зерноочистительного комплекса с сушилкой – это новые рабочие места. На полной мощности производство должно выпускать 414 тонн мяса и 15,5 миллионов яиц в год. Кроме того, как отметил Радий Хабиров, для фабрики было выбрано экологически чистое место – гарантия качественной продукции. В данный момент организация закупила новую технику на 130 миллионов рублей, а также семена и удобрения.
— Вот такие у нас дела. Поэтому вновь и вновь говорю: все, кто хочет инвестировать в экономику Башкортостана, добро пожаловать к нам на «Инвестчас». Мы сформируем лучшие меры поддержки и поддержим на всех уровнях. Мой маленький совет – начните с бизнес-шерифа в вашем районе, — заключил Радий Хабиров.Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при реализации национальных проектов за год выявили более 250 нарушений.
Фото: с личной страницы Радия Хабирова
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