В Абзелиловском районе запустят завод белого цемента

Абзелиловский район | 25 апр 2021 | 14:12

В Абзелиловском районе Башкирии должен начать работу комбинат «Цемикс», который входит в группу предприятий компании Lasselsberger. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки. Подробности сообщили в пресс-службе правительства РБ.



Основным видом продукции нового завода станет белый цемент. Сырьем для его производства являются известняк и белая глина, добываемые неподалеку.



Как объяснил директор компании Илья Дворников, сырьевые компоненты уже загружены в бункеры, на следующей неделе из них получат сырьевую муку, которая потом будет преобразована в белый клинкер. Непосредственно цемент должен быть получен во второй половине мая. Сейчас на предприятии завершаются пуско-наладочные работы.







Завод будет выпускать в сутки 700 тонн белого цемента, а в дальнейшем повысит выпуск до тысячи тонн в день. У владельцев предприятия есть намерение удовлетворить потребности потребителей данной продукции по всей стране.



Отмечается, что ранее белый цемент в России выпускался только на заводе в Подмосковье, но на новом предприятии в Башкирии будет использована более современная технология.



Официальное открытие предприятия «Цемикс» намечено на август 2021 года.



Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе в птицеводческий комплекс инвестируют 270 млн рублей.





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Фото: pravitelstvorb.ru