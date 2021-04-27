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В Башкирии планируют построить завод по производству солнечных батарей

В Башкирии планируют построить завод по производству солнечных батарей

| 27 апр 2021 | 20:23

По сообщению пресс-службы Министерства строительства и архитектуры РБ, три потенциальных резидента особой экономической зоны «Алга» успешно защитили свои бизнес-планы. Об этом стало известно сегодня, 27 апреля.

Так, предприятие «СВЭМ» с 2024 года приступит к производству высококачественного инженерного термопластика. Его применяют в ВПК, атомной энергетике, добывающей промышленности, логистике, машиностроении и медицине. Проект направлен на импортозамещение и снизит риски ограничения поставок аналогичной продукции из-за границы, связанных с недобросовестной конкуренцией и санкционной политикой. Сообщается, что объем капитальных вложений составит более 6 млрд рублей. Открытие производства способствует появлению 100 новых рабочих мест.

Проекты компаний «Оптимум Солар Рус» и «П Соларис» будут способствовать развитию безуглеродной энергетики. Так, «Оптимум Солар Рус» построит завод по выпуску солнечных панелей для развития солнечных энергетических систем как в Башкирии, так и за ее пределами. Инвестиции в этот проект превысят 1,5 млрд рублей, будет создано порядка 70 рабочих мест. Начать активное производство бизнесмены планируют в 2022 году.

Компания «П Соларис» организует выпуск поворотных опор для солнечных панелей. В этот проект будет вложено порядка 860 млн рублей и создано 50 рабочих мест. Запуск этого производства намечен также в 2022 году.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Минстроя РБ

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