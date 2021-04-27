Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

| 27 апр 2021 | 20:40

С 1 августа пенсии пересчитают работавшим в 2020 году россиянам. Информацией поделилась зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 августа — это не индексация, это перерасчет размера пенсий. Он произойдет для пенсионеров, которые работали в предшествующем году», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Главное условие для перерасчета — за время работы были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме этого Бибикова напомнила, что все страховые выплаты индексируют с 1 января на уровень выше инфляции. Ежемесячные денежные выплаты, в частности, инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, индексируют с 1 февраля ежегодно.

Несколько дней назад замглавы социального комитета Совфеда напомнила, что граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет.

Существенная часть россиян (37%) ранее заявила, что ждет, когда правительство РФ примет решение об индексации всех пенсий. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на данные социального опроса. 27% граждан хотели бы уменьшения налогов, 14% опрошенных изъявили желание получить льготы на детей старше 7 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: