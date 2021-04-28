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В Башкирии опубликовали график доставки пенсий на майские праздники

В Башкирии опубликовали график доставки пенсий на майские праздники

| 28 апр 2021 | 19:58

Сегодня, 28 апреля, в пресс-службе Пенсионного фонда России по РБ сообщили, что на выплаты жителям региона было выделено 19,6 млрд рублей. Кроме того, был опубликован график доставки пенсий и других социальных выплат в майские каникулы. Согласно представленной информации, граждане начнут получать деньги с 3 мая.



6, 7 и 8 мая жителям Башкирии произведут выплату за праздничный день 9 мая. Сообщается, что конкретные даты доставки были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии. Известно, что в кредитные организации средства поступят в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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