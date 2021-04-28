Глава Росприроднадзора раскритиковала «Башкирскую содовую компанию»

| 28 апр 2021 | 22:07

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова сегодня, 28 апреля, с рабочим визитом посетила «Башкирскую содовую компания». Правда, отозвалась о деятельности предприятия она нелестно, назвав завод «кучей хлама и кирпичей», подчеркнув, что «Сода» лишь берет ресурсы, не отдавая ничего взамен.



— Мы видим здесь самый яркий пример, когда природа дала человеку всё, что только можно. Абсолютно простое, я не скажу, что примитивное, но в технологическом плане очень несложное производство, в котором используются все компоненты природной среды. И по большому счету человек ничего не сделал, кроме того, что забрал. Вот это хищническое поведение, то, что мы сейчас видим, оно, к моему сожалению, на всё здесь [БСК] распространяется, — считает Светлана Родионова.







Кроме того, она подчеркнула, что предприятие потратило свое время лишь на красивую упаковку «Соды», которую продают на прилавках.

— Мы видели огромные шламонакопители, которые останутся нам всем в наследство. Если мы за них не возьмемся. Вот я сейчас с компанией разговаривала, выяснилось, что законсервировано 40 скважин и еще 100 нуждаются в резервации. И есть ли на них проект, мы посмотрим. Но это то же самое: мы берем один продукт природы, смешиваем его и не делаем ничего. Именно это производство в себе не таит никаких технологических новшеств, ничего здесь нет. Мы взяли у природы, и всё, только взяли. Если мы будем так себя вести, то ничего хорошего не останется нам, нашим детям, — высказалась Светлана Родионова. — Я не могу сказать, что тут присутствует что-то еще технологически сложное, его просто нет. Куча хлама и старых кирпичей по большому счету. Поэтому со шламонакопителями и то, что мы видим, придется разбираться.

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Фото: скрин видео