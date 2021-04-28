Глава Росприроднадзора раскритиковала «Башкирскую содовую компанию»
| 28 апр 2021 | 22:07
Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова сегодня, 28 апреля, с рабочим визитом посетила «Башкирскую содовую компания». Правда, отозвалась о деятельности предприятия она нелестно, назвав завод «кучей хлама и кирпичей», подчеркнув, что «Сода» лишь берет ресурсы, не отдавая ничего взамен.
— Мы видим здесь самый яркий пример, когда природа дала человеку всё, что только можно. Абсолютно простое, я не скажу, что примитивное, но в технологическом плане очень несложное производство, в котором используются все компоненты природной среды. И по большому счету человек ничего не сделал, кроме того, что забрал. Вот это хищническое поведение, то, что мы сейчас видим, оно, к моему сожалению, на всё здесь [БСК] распространяется, — считает Светлана Родионова.
Кроме того, она подчеркнула, что предприятие потратило свое время лишь на красивую упаковку «Соды», которую продают на прилавках.