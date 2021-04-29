Ущерб экологии от деятельности предприятий в Башкирии составил 700 млн рублей

| 29 апр 2021 | 16:02

Экологический ущерб от деятельности предприятий Башкирии за 2020 год составил 700 миллионов рублей. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила на совещании по вопросам охраны окружающей среды, которое прошло накануне, 28 апреля, в Стерлитамаке. По итогам мероприятия власти Башкирии и федеральное ведомство договорились создать рабочую группу по экологическим вопросам.



— Мнение руководства Башкортостана совпадает со стремлением наших федеральных коллег — сделать экологические стандарты доступными для каждого жителя региона, — сказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. — Поэтому будем ликвидировать накопленный экологический ущерб, обеспечивая чистый воздух и чистую воду.









Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров также отметил, что «есть ряд вопросов по крупным предприятиям Салавата и Стерлитамака», и «их собственники должны понять, что времена изменились».



Ранее Глава Росприроднадзора раскритиковала «Башкирскую содовую компанию». Светлана Радионова подчеркнула, что «Сода» лишь берет ресурсы, не отдавая ничего взамен.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavarb.ru