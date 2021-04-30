Кушнаренковский район | 30 апр 2021 | 14:49

В Кушнаренковском районе построят завод по производству конопляного масла, семян и другой продукции. Об этом было заявлено на совещании в формате «Инвестчас», сообщает пресс-служба правительства республики.



В проект планируется вложить порядка 200,5 млн рублей. Также будет создано 75 новых рабочих мест. Отмечается, что инвестор уже приступил к строительным работам. В настоящий момент возведены производственные и складские помещения.







Участники совещания одобрили этот проект и решили выделить инвестору 2,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий для выращивания масличных культур.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе запустят завод белого цемента.





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