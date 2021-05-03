Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Стало известно, когда школьникам выплатят 10 тысяч рублей

Стало известно, когда школьникам выплатят 10 тысяч рублей

Стало известно, когда школьникам выплатят 10 тысяч рублей

| 03 май 2021 | 22:02

Выплаты детям от шести до 18 лет будут произведены в августе перед новым учебным годом. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет», — указано на официальном сайте президента РФ. При этом детям-инвалидам выплата будет назначена в особом порядке.

Ранее президент России выступил с такой инициативой в ходе своего послания Федеральному собранию. Позднее Путин уточнил, что будет и дальше выстраивать программу помощи семьям с детьми.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: