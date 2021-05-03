Стало известно, когда школьникам выплатят 10 тысяч рублей

| 03 май 2021 | 22:02

Выплаты детям от шести до 18 лет будут произведены в августе перед новым учебным годом. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.







«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет», — указано на официальном сайте президента РФ. При этом детям-инвалидам выплата будет назначена в особом порядке.



Ранее президент России выступил с такой инициативой в ходе своего послания Федеральному собранию. Позднее Путин уточнил, что будет и дальше выстраивать программу помощи семьям с детьми.





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Фото: newsbash.ru