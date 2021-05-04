Руководитель Росприроднадзора жестко высказалась о щебеночном карьере в Учалинском районе
Учалинский район | 04 май 2021 | 21:16
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высказалась о работе Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии. Довольно жесткую критику она разместила в своих социальных сетях.
«Уму непостижимо, что руководство самого дорогого в стране щебеночного карьера просто НИЧЕГО не делает для соблюдения экологических требований. Директора меняются как перчатки, и каждый последующий понятия не имеет, что делалось до него», – говорится в сообщении.
По словам руководителя ведомства, предприятие 10 лет не платит за негативное воздействие на окружающую среду. При этом компания за 2020 год обозначила сумму выплат в 207 тысяч рублей вместо реальных 12 млн рублей. Радионова отмечает, что против предприятия возбуждались административные дела, однако никакого результата не было, и жители Башкирии продолжали жаловаться на пыль.