Руководитель Росприроднадзора жестко высказалась о щебеночном карьере в Учалинском районе

Учалинский район | 04 май 2021 | 21:16

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высказалась о работе Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии. Довольно жесткую критику она разместила в своих социальных сетях.







«Уму непостижимо, что руководство самого дорогого в стране щебеночного карьера просто НИЧЕГО не делает для соблюдения экологических требований. Директора меняются как перчатки, и каждый последующий понятия не имеет, что делалось до него», – говорится в сообщении.



По словам руководителя ведомства, предприятие 10 лет не платит за негативное воздействие на окружающую среду. При этом компания за 2020 год обозначила сумму выплат в 207 тысяч рублей вместо реальных 12 млн рублей. Радионова отмечает, что против предприятия возбуждались административные дела, однако никакого результата не было, и жители Башкирии продолжали жаловаться на пыль.

«Потребовала от руководства карьера и головного холдинга — «Национальной нерудной компании» — не «рисовать» программы улучшения экологической ситуации, а реально модернизировать вредные технологии», – заключила глава Росприроднадзора.

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Фото: пресс-служба главы РБ

Напомним, Светлана Радионова приезжала в Башкирию с рабочим визитом. Тогда она поручила ликвидировать экологический ущерб от пожара на Сибайском карьере.