В Белорецке запустят производство беговых дорожек

Белорецкий район | 08 май 2021 | 13:32

На территории опережающего социально-экономическоо развития «Белорецк» запустят производство спортивных беговых дорожек. С проектом в Башкирию зайдет компания ООО «Фитнестехнологии». В настоящий момент Минэкономразвития включило предприятие в число резидентов ТОСЭР.



Инвестпроект планируют реализовать в течение 2021-2023 годов, на новом производстве создадут 15 рабочих мест, вложить в реализую планируется 3,5 млн рублей.



После запуска компания рассчитывает выпускать помимо беговых дорожек и другие спортивные тренажеры. Инвестору в качестве мер поддержки предложили налоговые льготы.



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