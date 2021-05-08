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В Белорецке запустят производство беговых дорожек

В Белорецке запустят производство беговых дорожек

Белорецкий район | 08 май 2021 | 13:32

На территории опережающего социально-экономическоо развития «Белорецк» запустят производство спортивных беговых дорожек. С проектом в Башкирию зайдет компания ООО «Фитнестехнологии». В настоящий момент Минэкономразвития включило предприятие в число резидентов ТОСЭР. 

Инвестпроект планируют реализовать в течение 2021-2023 годов, на новом производстве создадут 15 рабочих мест, вложить в реализую планируется 3,5 млн рублей.

После запуска компания рассчитывает выпускать помимо беговых дорожек и другие спортивные тренажеры. Инвестору в качестве мер поддержки предложили налоговые льготы. 

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Источник: gorobzor.ru

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