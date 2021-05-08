В Уфе на создание нового сквера потратят почти 80 млн рублей

Уфа | 08 май 2021 | 14:57

В городском управлении капитального строительства в Уфе был объявлен аукцион на строительство нового сквера, который получил условное название «Птицы». Подрядчика определят 21 мая. Начальная цена контракта составила 79,43 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.







Согласно плану, обустройство сквера будет проходить на территории около школы №130 в Октябрьском районе башкирской столицы. Средства будут выделены из городского и республиканского бюджетов. «Птицы» разместят на участке площадью 21,76 тысяч кв. м. Строительные работы подрядчик обязан завершить к 1 декабря 2021 года.



По словам чиновников из горадминистрации, новый сквер должен будет стать новой «точкой притяжения» молодежи. В нем планируют сделать сеть дорожек и тротуаров, восстановить вырубленные насаждения, установить малые архитектурные формы. Кроме того, в «Птицах» по периметру будет организовано видеонаблюдение и сеть электроснабжения. Согласно документации, в сквере также разместят арт-объекты и несколько спортивных площадок.

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Сообщается, что название будущего сквера было взято из стихотворения «Птиц выпускаю…» Мустая Карима.