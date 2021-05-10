Переехавшим в деревню россиянам выплатят 1 млн рублей по программе «Земский работник культуры»
| 10 май 2021 | 10:42
Россиянам, которые переедут в деревню или небольшой город по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать один миллион рублей. Соответствующие изменения в уже действующую госпрограмму «Развитие культуры» подготовило Минкультуры РФ.
С 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры», планируют давать по одному миллиону рублей. А тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, — два миллиона. Командировка рассчитана на пять лет, передает «Парламентская газета». Уточняется, что подобная схема распространяется также на врачей и учителей.
Для того, чтобы получить деньги, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры. После чего необходимо проработать в организации не менее пяти лет, иначе придется возместить в региональный бюджет полученную сумму.
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