В России будет введен беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

| 12 май 2021 | 23:12

В Госдуме одобрили законопроект, по которому ПФР будет назначать пенсии по инвалидности и доплаты к ней автоматически. Документ приняли во втором чтении 12 мая.



«После внесения информации в федеральный реестр инвалидов эти данные будут автоматически направляться в Пенсионный фонд», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Информацию рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а после отправят извещение о назначении пенсии человеку. Региональные социальные надбавки и досрочные пенсии предлагается тоже назначать без заявлений.







Минтруд разработал новый законопроект, чтобы пенсионерам начисляли социальную доплату без заявления. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Узнать размер пенсии поможет математическая формула. Для расчета нужно знать индивидуальные коэффициенты, пишет Nation News.





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Фото: newsbash.ru