Работающим инвалидам планируют вернуть индексацию пенсий

13 май 2021 | 23:03

В России к первому чтению готовится законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.







«Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать», — говорится в тексте документа. Причиной изменения служит тот факт, что заработная плата этой категории граждан РФ крайне низка.



Ранее сообщалось, что для инвалидов в России появится новый порядок назначения пенсий. С 2022 года выплаты будут начислять в беззаявительном порядке, напоминает «Федеральное агентство новостей». Таким образом, гражданам не придется самим подавать заявления.





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Фото: newsbash.ru