В России изменится порядок выплат больничных по уходу за болеющим ребенком

19 май 2021 | 21:47

С 1 сентября больничные по уходу за болеющим ребенком до лет будут выплачиваться в размере 100% от среднего заработка. Ежегодно это будет касаться полутора миллионов россиян.







«Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», — цитирует ТАСС министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По его словам, это не приведет к увеличению расходов работодателей — выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда социального страхования.



По общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. Если стаж больше пяти лет, то больничный составляет 60% от заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если стаж от пяти до восьми лет — выплачивают 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Те, у кого стаж восемь и более лет, получают больничный в размере 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

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Фото: из архива newsbash.ru

Законопроект о новом порядке расчета больничных и социальных выплатах гражданам Госдума приняла в третьем чтении. С 1 июля начнет действовать пособие (в среднем около 6350 рублей) для беременных женщин, чей доход ниже прожиточного минимума. Также пособие будет выплачиваться родителям-одиночкам с доходом ниже прожиточного минимума, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.