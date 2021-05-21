Стали известны условия возврата денег за путешествия

21 май 2021 | 22:47

Воспользоваться кешбэком за путевку на детский отдых россияне могут до 15 сентября, а срок осуществления выплаты не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления информации об оплате. Такие данные содержатся в документе, подписанном председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.







«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года. Срок осуществления выплаты покупателю не превышает пять рабочих дней со дня поступления в общество информации об оплате туристской услуги», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.



Помимо этого, выплата осуществляется в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей за одну услугу или на одну банковскую карту. Все субсидии предоставляются за счет средств резервного фонда правительства РФ. Кешбэк автоматически будет начислен на карту «МИР», дополняет информацию издание «Взгляд».





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Фото: newsbash.ru