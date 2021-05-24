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В ряде районов Башкирии ввели режим ЧС

В ряде районов Башкирии ввели режим ЧС

24 май 2021 | 12:18

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что в некоторых районах Башкирии введен режим ЧС.  Однако он также сообщил, что в некоторых районах ввести этот режим не удается, потому что полной гибели растений при всем существующем риске нет.

«Мы ожидаем, что в ближайшие два дня будет еще +30..32 градуса, в среду и четверг температура начнет понижаться, а на следующей неделе предварительно ожидаются дожди. Влага, к сожалению, ушла, атмосферная засуха, а объявить ЧС не можем, потому что полной гибели растений нет. Учитывая, что на этой неделе температура понизится и растения будут развиваться», – отметил Фазрахманов. 

По его словам, в мае 2020 года режим ЧС вводили в Благоварском, Илишевском, Шаранском, Чекмагушевском, Буздякском, Дюртюлинском, Бакалинском, Туймазинском районах. Фазрахманов также отметил, что часть озимых культур уже потеряна, поэтому урожая будет меньше. 

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Источник: gorobzor.ru

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